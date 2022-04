Lorella Boccia: chi è, età, carriera, vita privata, incinta, Amici, Instagram

Tutto pronto per il consueto appuntamento con Domenica In. Le festività pasquali non fermano Mara Venier che anche quest’oggi è pronta ad intrattenere i telespettatori di Rai1.

Numerosi gli ospiti che nel corso della trasmissione si avvicenderanno per raccontare le loro storie, gli aneddoti della loro vita privata ma anche le curiosità che li vedono protagonisti.

Tra gli ospiti presenti in studio durante questa speciale domenica anche Lorella Boccia, conosciamola meglio!

Lorella Boccia: biografia e carriera

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata il 27 dicembre del 1991, sotto il segno del Capricorno. E’ alta 172 cm e pesa circa 62 kg. Da sempre appassionata di danza, Lorella si è fatta conoscere quando ha partecipato come ballerina ad Amici.

Da lì, una volta terminato il percorso, ha collezionato un successo dopo l’altro. E’ diventata ballerina professionista ad Amici, ma quando aveva 18 anni è entrata a far parte del corpo di ballo di Colorado. Dal 6 maggio 2021, inoltre, sarà alla conduzione di Venus Club, un programma con Mara Maionchi e Iva Zanicchi.

Amore e vita privata

Lorella Boccia in passato ha avuto una relazione con il coreografo Bruno Centola. Poi ha trovato l’amore in Niccolò Presta, figlio del noto agente Lucio Presta. I due si sono sposati nel 2019, dal loro amore è nata una bambina: Luce Althea, il 20 ottobre 2021.

Il cinema e la tv

Numerosi i successi raggiunti dalla bella ballerina nel corso della propria carriera. Nel 2013 è stata la prima ballerina italiana ad essere inserita nel cast del film Step up: All In; nel 2014 invece affianca Paolo Ruffini e Olga Kent nella conduzione del programma Colorado e va in tournée con lo spettacolo Evolushow di Brignano.

Nel 2016 invece entra a fa parte del cast dei professionisti di Amici, nel 2018 conduce il Monte Carlo Film Festival insieme ad Ezio Greggio e ancora, nel 2020 viene scelta tra i ballerini principali del video del brano Ciclone di Elodie e Takagi e Ketra. Ma non è finita qui: 2021 Lorella conduce il programma Venus Club e nell’aprile 2022 dirige, assieme a Clementino, la 15esima edizione di Made in Sud.

Lorella Boccia: Instagram

Lorella Boccia è molto seguita su Instagram. Con il suo account @boccialorella vanta 670 mila followers.