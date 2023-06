Lorella Cuccarini in bikini infiamma i social

Lorella Cuccarini è una di quelle donne che non conoscono il tempo che passa. A 57 anni, la conduttrice e ballerina sfoggia il suo fisico, frutto di una vita dedicata all’attività fisica e alla passione per la danza. Lo dimostrano le foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove appare in bikini blu con il mare della Sardegna sullo sfondo. Gli scatti sono stati realizzati dalla figlia Chiara Capitta, che ha accompagnato la madre nella sua vacanza all’Oasi di Bidderosa. “Un pezzetto di paradiso”, ha scritto Lorella nella didascalia, raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti.

Lorella Cuccarini, sorridente in bikini: il commento di Arisa

Tra i tanti messaggi di apprezzamento, spicca quello di Arisa, cantante e collega di Lorella Cuccarini nel talent show “Amici”; quest’ultima ha voluto esprimere la sua ammirazione per la bellezza e la forza della conduttrice, con parole sincere e toccanti. “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti” ha scritto Arisa, ricevendo oltre 1400 like. Un commento che ha colpito nel segno, mostrando il legame speciale che si è creato tra le due insegnanti di Amici, nonostante qualche divergenza sulle valutazioni degli allievi. Arisa ha infatti riconosciuto in Lorella Cuccarini un modello di donna positiva e determinata, capace di affrontare le sfide della vita con grinta e ottimismo. Un messaggio che ha anche un valore personale per la cantante, che ha vissuto momenti difficili a causa delle polemiche sulle sue dichiarazioni su Giorgia Meloni e sulla sua esclusione dal Gay Pride. Arisa ha trovato in Lorella Cuccarini una fonte di ispirazione e una spalla su cui contare.

La replica: “La felicità sta nelle piccolissime cose”

Lorella Cuccarini non è rimasta indifferente al commento della collega e le ha risposto con altrettanta dolcezza e gratitudine. “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”, ha replicato la conduttrice, dimostrando che tra le due c’è un rapporto di stima e affetto, al di là degli screzi che si sono verificati durante il programma televisivo. Un bell’esempio di solidarietà femminile tra due donne di successo e talento.

Lorella Cuccarini: il segreto del suo fisico perfetto

Ma come fa Lorella Cuccarini a mantenere il suo fisico perfetto a 57 anni? La conduttrice ha svelato in passato il suo segreto: il calisthenics, una disciplina che si avvicina molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica. “La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics: un’ora al giorno”, ha raccontato a Vanity Fair. Un allenamento costante e mirato che le permette di essere sempre in forma e piena di energia. Il calisthenics, infatti, usa la resistenza e il peso del corpo per effettuare esercizi che migliorano le capacità psicomotorie come equilibrio, agilità e coordinazione, ma soprattutto bruciano molte calorie ed eliminano i grassi. Lorella Cuccarini ha dichiarato di aver trovato nel calisthenics il giusto equilibrio per stare bene, sia fisicamente che mentalmente, e di aver scoperto nuovi stimoli e sfide per il suo corpo e la sua mente.