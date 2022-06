Love Mi: Chiara Ferragni si commuove alla dedica di Fedez, scorrono lacrime

Nonostante il brutto male, quella terribile diagnosi, l’intervento e la riabilitazione, Fedez non si è mai arreso e ieri ha coronato un altro suo sogno: quello di salire di nuovo sul palco e di farlo per un evento benefico, per aiutare i bimbi in difficoltà. Con lui, dietro le quinte, la moglie Chiara Ferragni, che ieri sera durante il concerto Love Mi, in diretta da Piazza Duomo, è stata ‘paparazzata’ più volte, tra l’ironia degli utenti sui social: lei che balla, lei che canta, lei che parla con le amiche. Lei che si commuove durante la meravigliosa dedica che Fedez le ha fatto davanti a tutti.

Cosa ha detto Fedez sul palco di Love Mi

“Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo” – ha detto Fedez dal palco del concerto Love Mi. “Fino a tre mesi fa non avrei mai potuto pensare di stare su un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita”. Poi la meravigliosa dedica alla moglie Chiara, che per lui è la persona più importante: “Mi è stata vicina, ti amo tanto”. Dedica che, ovviamente, ha fatto commuovere l’imprenditrice digitale, che ha subito pubblicato su Instagram il video. Che ha fatto accetta di like e commenti. Perché la loro famiglia, così unita, fa sognare tutti!