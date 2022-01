Luca D’Alessio, chi è il rapper LDA di Amici 2021: anni, mamma, Gigi D’Alessio, Instagram

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è uno dei giovani cantanti che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, è uno dei concorrenti di Amici ed è ora pronto a mettersi in gioco, a imparare e a far vedere quanto vale!

Luca D’Alessio di Amici 2021: chi è LDA, carriera, età, dove vive

Luca D’Alessio è un giovanissimo rapper non che il terzogenito di Gigi D’Alessio, padre dal quale ha ereditato la passione per la musica. Luca, che si fa chiamare LDA, è nato a Napoli nel 2003.

Come artista ma anche come persona è sempre stato molto riservato tant’è che non sappiamo molto di lui. Ha debuttato nel 2017 e da allora ha pubblicato altri singolarizzato, tra questo Se ti incontro. Luca si è esibito in molti luoghi pubblici, è stato anche ospite di Mara Veiner a Domenica In.

Luca D’Alessio: vita privata, sorelle, madre, padre Gigi D’Alessio

Della vita privata di Luca non sappiamo molto. Ha due sorelle maggiori alle quali è molto legato. Attualmente non sappiamo se sia fidanzato o se il suo cuore potrebbe iniziare a battere all’interno della casa di amici.

LDA: qual è l’Instagram di Luca D’Alessio

Su instagram potete seguire Luca come @lucadalessio_real