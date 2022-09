Luca Salatino in lacrime al GF VIP 7: ‘Mi manca già Soraia’

Primo giorno nella casa del Grande Fratelli Vip e sono già lacrime per Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne si è svegliato piangendo, pensando alla sua fidanzata Soraia dalla quale sarà lontano per la prima volta dall’inizio del loro amore.

Il risveglio di Luca Salatino nella casa del GF Vip

Negli ultimi quattro mesi la coppia si è lanciata in una convivenza che starebbe andando a gonfie vele. Svegliarsi senza il suo amore per Salatino è ancora una situazione alla quale deve abituarsi.

Luca si è rintanato in giardino lasciandosi andare alle lacrime. Si è sfogato con Antinino Spinalbese, che lo ha consolato tutto il tempo. Salatino gli ha raccontato della nostalgia per Soraia, del loro rapporto strett: “Questa cosa è bella perché vuol dire che sono innamorato. L’ho aspettata tanto”, spiega a Spinalbese. “Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un’esperienza per noi, ci legherà ancora di più”, si convince.

Come ha reagito Soraia all’ingresso di Luca Salatino

Già di prima mattina Soraia è sintonizzata sui social del GFVip per seguire tutte le mosse di Luca. L’ex corteggiatrice ha condiviso un video Twitter nel quale Salatino canta nostalgico una canzone d’amore. Poche ora prima, durante il suo ingresso nella casa, Soraia gli aveva dedicato un post su Instagram: “Quando è arrivata la notizia ti ho trascinato nel primo bar in mezzo alla strada e siamo andati a festeggiare così al volo. Ci siamo guardati un sorriso. Senza dire nulla. In 4 mesi, mi hai insegnato tanto come io l’ho fatto con te. Vita vera, paure vere problemi veri. Io e te Un po’ lo stesso vissuto in dimensioni diverse”, ha scritto.