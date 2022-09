GF VIP 7, giovedì la seconda puntata: ecco chi entrerà, chi sono i concorrenti

Grande Fratello Vip. Buona la prima, come si dice nel gergo: la prima puntata del Grande Fratello VIP è andata in onda lunedì 19 settembre 2022 con la presentazione dei primi concorrenti, e già molte trame si sono sviluppate intorno alle loro stravaganti personalità. A quanto la prossima ora? Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Gf VIP 7: quando la seconda puntata?

Le reti Mediaset, in seguito al grandioso successo della passata edizione e, ottimisticamente, in vista di una ripetizione, ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip. Le puntate del reality andranno in onda lunedì e giovedì.

Concorrenti seconda puntata: chi entra giovedì

Il cast completo del Gf VIP 2022, come ormai tutti i fans sapranno, sarà composto in totale da 21 concorrenti. Durante il programma, poi, – come nell’edizione precedente – si faranno largo nuovi concorrenti. Di seguito la lista dei nomi dei Vip che faranno la loro comparsa nelle prossime avvincenti puntate:

Marco Bellavia

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

Carolina Marconi

Wilma Goich

Giovanni Ciacci

Gegia

Sofia Giaele De Donà

Grande Fratello VIP 2022: chi è entrato durante la prima puntata?

Ora, invece, vi proponiamo la lista dei primi 13 concorrenti del cast del Grande Fratello 2022 che sono entrati, durante la prima puntata, in ordine di entrata:

Cristina Quaranta

Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Amaurys Perez

Patrizia Rossetti

Pamela Prati

Luca Salatino

George Ciupilan

Attilio Ro m ita

Sara Manfuso

Nikita Pelizon

Alberto De Pisis

Ora non ci rimane che aspettare con ansia il prossimo giovedì 22 settembre, per scoprire le nuove scoppiettanti rivelazioni nella casa più spiata d’Italia. Siete pronti? Manca poco ormai.