Lucrezia Comanducci di Uomini e Donne: chi è, età, foto, Instagram e cosa era successo con Armando Incarnato

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con un unico obiettivo, mettersi in gioco e innamorarsi. Ma le polemiche nel dating show di Canale 5 di Maria De Filippi non mancano e uno dei protagonisti indiscussi resta Armando Incarnato, cavaliere napoletano. Secondo Aurora Tropea, dama del parterre femminile, Armando avrebbe frequentato fuori dallo studio Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis. Ma sarà davvero così? Una telefonata smentirà tutto.

Chi è Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis

Ve la ricordate Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aveva attirato l’attenzione di Armando Incarnato? Bene, oggi si torna a parlare di lei nello studio del dating show, ma facciamo un passo indietro. Lucrezia è nata a Roma, classe 1995, e non abbiamo molte informazioni su di lei: sappiamo, però, che ha partecipato al programma di Maria De Filippi per conoscere meglio il tronista Gianluca De Matteis nel 2020.

La conoscenza con Armando Incarnato

Lucrezia, bella come il sole e determinata, ha da subito attirato l’attenzione di Armando Incarnato, che le ha chiesto di conoscersi meglio. Lucrezia ha accettato e ha conosciuto sì il cavaliere, ma anche il tronista, fino a quando Gianluca non ha deciso di mettersi da parte. La bella corteggiatrice, stanca delle continue polemiche, aveva pensato bene di lasciare lo studio, poi è ritornata solo per Armando. Ma le discussioni non sono mancate e nel 2021, a gennaio, la frequentazione con il cavaliere napoletano è finita. E non certo bene, tra accuse reciproche.

Instagram di Lucrezia Comanducci

Lucrezia ha un profilo Instagram e con l’account @lucreziacomanducci vanta oltre 26 mila followers.