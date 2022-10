Lucrezia Maria Fioritti, chi è la cantante di X Factor 2022: età, canzoni, testo di Molecole, foto e Instagram

X-Factor continua ad incantare il suo pubblico di appassionati in tutta Italia, e la musica non si ferma mai. Neppure per riposare. Anzi, più si va avanti e più i nervi diventano tesi, le performances impeccabili, perché ora ci si gioca davvero tutto: il sogno di una vita, quello di immortalare per sempre il proprio nome tra i vincitori del programma. Anche quest’anno, dunque, il celebre talent-show non ha deluso le aspettative. Per la squadra di Ambra Angiolini, poi, c’è anche lei Lucrezia Maria Fioritti, sul palco con l’inedito ”Molecole”. Scopriamo meglio il suo profilo.

Lucrezia Maria Fioritti: vita e carriera

La giovane artista emergente è classe 1996, riconoscibile sin da subito dall’immensa cascata di capelli biondi e dalla grande voce in grado di scaldare il cuore del pubblico, come confermato anche dai giudici in studio. Lei nasce a Bologna, ed è una vera e propria figlia d’arte perché entrambi i genitori sono pianisti. Un contesto ideale che la porterà ben presto a a scoprire e coltivare la sua passione per la musica: a soli tre anni, di fatto, Lucrezia entra nel Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano, noto soprattutto per accompagnare i piccoli cantanti dello Zecchino d’Oro.

Gli studi e la partecipazione a X-Factor

Successivamente, quando cresce, Lucrezia Maria Fioritti decide di iscriversi, nel 2010, al Conservatorio di Bologna per dedicarsi completamente allo studio della composizione classica e del pianoforte. Ma la sua preparazione non si ferma qui, perché la giovane bolognese frequenta anche il corso AFAM di canto al CPM Music Institute, per potenziare le sue qualità. Solo qualche tempo dopo, Lucrezia decide di lasciare Bologna per trasferirsi a Milano e provare a trasformare in realtà il suo grande sogno di diventare un’artista a pieno titolo. E poi arriviamo, finalmente, ai giorni nostri, quando nel 2022, Lucrezia partecipa alle audizioni di X Factor e calca, per la prima volta, quel palco che in cuor suo aveva tanto desiderato e sognato. Sulle note di quella musica un po’ indie, come l’ha definita Dargen D’Amico, ecco che la ragazza con il suo inedito ”Molecole” conquista pubblico e giudici allo stesso tempo. Inevitabili i 4 sì ricevuti durante le audizioni.