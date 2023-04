Luigi Lo Cascio, chi sono i figli dell’attore: età, oggi, la mamma Desideria

Luigi Lo Cascio è un famoso attore italiano. Nato a Palermo ha lavorato tanto a teatro e come regista: la sua, non a caso, è una lunghissima carriera iniziata con il suo celebre ruolo di Peppino Impastato nel film i Cento Passi (che gli valse il David di Donatello), dopo gli esordi a teatro. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo praticamente tutto che dire della sua sfera privata? Cosa sappiamo infatti sulla famiglia dell’attore? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

La famiglia e la vita privata dell’attore Luigi Lo Cascio

L’attore oggi ha 55 anni (ne compirà 56 il prossimo 20 ottobre). Fino ad oggi ha prestato il suo volto a tantissimi personaggi recitando, pensate un po’, in oltre 30 film per non parlare dei ruoli a teatro e in tv. Nel 2001 ha ricevuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile in Luce dei Miei occhi, poi, oltre al David ricevuto per i Cento passi, nel 2020 è stato premiato nuovamente come migliore attore non protagonista per il film Il Traditore. Ha vinto anche due nastri d’argento, un globo d’oro (Miglior attore rivelazione sempre per i Cento Passi) e un ciak d’oro (Miglior attore protagonista per la meglio Gioventù). Insomma, una carriera di successi condivisa, passando alla vita privata, con la moglie Desideria Rayner, una donna romana che nella vita lavora come montatrice per il cinema. La coppia si è sposata nel 2006: quest’anno pertanto festeggeranno insieme 17 anni di matrimonio.

Chi sono i figli di Luigi Lo Cascio e Desideria Rayner

Lo Cascio, volto anche della trilogia di successo con Edoardo Leo Smetto quando voglio, e la moglie Desideria Rayner hanno due figli. Il primo si chiama Tommaso Isidoro mentre il secondo Arturo Tito. Sull’attore c’è poi un’altra curiosità: sebbene esistano diversi profili Instagram con il suo nome Luigi Lo Cascio sembrerebbe non averne uno ufficiale. Esiste però una fanpage.