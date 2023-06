Luisella Costamagna in Rai: ecco cosa condurrà dopo Ballando con le Stelle

Luisella Costamagna è la giornalista che ha vinto il talent show vip condotto da Milly Carlucci. La sua vittoria è stata accerchiata dalle polemiche e Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato gli ‘attacchi’ contro di lei. Eppure, pare che lei stia tornando in Rai come conduttrice. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco quale programma condurrà.

Luisella Costamagna torna in Rai

Luisella Costamagna ha vinto Ballando con le Stelle e sembra che questo abbia segnato un suo ritorno in televisione. Infatti, pare che siano in corso le trattative per confermarle un nuovo contratto in Rai a partire dal prossimo autunno. Le indiscrezioni sul nuovo show arrivano da Tv Blog, ma anche dalla sue dichiarazioni durante l’ospita a ‘La vita in diretta’. Sembra proprio che il nuovo programma segnerà il suo rientro come conduttrice e sarà su Rai Due, ma di cosa si tratta?

Le polemiche di Selvaggia Lucarelli

Molte persone del mondo della televisione italiana credono che la vittoria di Luisella sia stata ingiusta. Tra queste, si è schierata in prima linea Selvaggia Lucarelli. La vincitrice di Ballando con le stelle, infatti, si era ritirata all’inizio dello show a causa di un infortunio. Solo verso la fine della gara è rientrata nel programma, grazie da un ripescaggio poco chiaro. Ha poi vinto la gara di ballo tra polemiche e applausi.

Quale programma condurrà dopo Ballando con le Stelle

Sembra che il programma che vedrà Luisella Costamagna alla conduzione si chiamerà Tango e andrà in onda nella seconda serata del lunedì dopo Prime Time. Lo show inizierà poco dopo la mezzanotte, ma di cosa parlerà? Sarà un talk show in cui approfondirà alcuni argomenti di attualità, ma senza risultare troppo pesante. Probabilmente arriveranno in studio anche alcuni ospiti e volti noti della tv italiana. Molti sono incerti su questo ruolo e sugli ascolti che potrebbe portare, sicuramente l’orario della messa in onda non è dei migliori. Tuttavia, non dimentichiamo la sua lunga carriera da giornalista. La Costamagna, infatti, ha lavorato per anni al fianco di Michele Santoro.

