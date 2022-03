Luisiana Romanella di Ultima Fermata: chi è, età, lavoro, Instagram, il fidanzato Biagio e il tradimento

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Luisiana Romanella e il fidanzato Biagio, ma conosciamoli un po’ meglio prima di scoprire nel dettaglio la loro storia e il motivo della partecipazione alla trasmissione.

Chi è Luisiana Romanella

Luisiana Romanella ha poco più di 20 anni, classe 1997, figlia di ristoratori, viene dalla Basilicata, più precisamente da Viggiano, e ha partecipato, fin da piccola, a molti concorsi di bellezza. Ha preso parte a Miss Mondo Italia e ha vinto la fascia di Miss Mondo Italia Web. Luisiana ama viaggiare, fotografare, andare in palestra e sembrerebbe essere una persona molto curiosa, vivace e allegra. Stando alle prime informazioni, nel 2021 è stata invitata alla kermesse Miss Mondo 2021 Italia per essere una delle Ambassador della serata. È una studente universitaria all’Università di Parma, ma non sappiamo cosa studi con esattezza.

Instagram

Seguitissima sui social, Instagram e Tik Tok, dove vanta migliaia e migliaia di followers.

Perché partecipa con Biagio a Ultima Fermata

È proprio Luisiana a raccontare il motivo della loro partecipazione a Ultima Fermata, programma che ha debuttato da poco su Canale 5 e che vede alla conduzione Simona Ventura. Lei e Biagio sono fidanzati da 10 anni e da un po’ di tempo non hanno rapporti intimi, non c’è complicità. Tutto questo perché il ragazzo, che ha 27 anni ed è di Viggiano, non riesce ad accettare il tradimento di lei. Da qui i problemi di coppia, la poca fiducia e la lontananza. Riusciranno a trovare un punto d’accordo?