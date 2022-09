Lutto per Selvaggia Roma, ha perso la bambina: ‘Il cuore della nostra piccola non batteva più’

Sui social, dove è seguitissima da quando ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo, aveva annunciato di essere incinta. E di aspettare dal suo compagno, Luca Teti, una bambina. Ma è proprio sui social, su Instagram, che ieri Selvaggia Roma, oggi nota influencer, ha spiegato ai suoi followers di aver perso la piccola. Poche righe messe nero su bianco e un dolore immenso.

Selvaggia Roma ha perso la bimba che portava in grembo

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina (ieri, ndr) in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci” – ha scritto su Instagram Selvaggia Roma, che ha deciso di eliminare molte sue foto con il pancino.

Una notizia terribile, ma Selvaggia deve farsi forza, cercare di rialzarsi e andare avanti, come una leonessa. I suoi followers, la sua famiglia e il suo compagno sono con lei.