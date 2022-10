Lutto per Un Posto al Sole: morto Wayne Mark Doyle, l’ideatore della serie

Un Posto al Sole è a lutto. La serie televisiva più amata dagli italiani piange infatti la scomparsa del suo ideatore. È morto nelle ultime ore Wayne Mark Doyle, colui che ben 26 anni fa aveva ideato la soap che come da tradizione va in onda su Rai3: oggi è certamente la più longeva per puntate e durata ne nostro Paese.

Morto Wayne Mark Doyle

La grande idea venne in mente a Wayne Mark Doyle mentre si trovava in Australia: “Neighbours”, questo il nome che aveva la serie in origine, e nel cast c’erano delle attrici che poi sono diventate a tutti gli effetti stelle internazionali: per fare un paio di esempi, Margot Robbie e Natalie Imbruglia. Ora, dopo la sua scomparsa, tutta la redazione de ”Un Posto al Sole” ricorda così il grande autore scomparso: “26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole e oggi ci lasci ancora una volta parole preziose”.

Il messaggio alla redazione di Un Posto al Sole

Un gravissimo lutto che non ha mancato di suscitare profondo rammarico in tutti coloro che lo conoscevano ed apprezzavano. E poi, arriva anche il messaggio commovente sulla pagina Facebook: “To laugh often and much, To win the respect of intelligent people and the affection of children, To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, To leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch or a redeemed social condition, to know even one life has breathed easier because you have lived, this is to have succeeded. Good bye all my dear friends, it’s been a wonderful ride.”

”Ridere spesso e tanto, conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli, guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici. Lasciare il mondo un po’ meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata. Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra.”