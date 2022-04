Mago Silvan: chi è, età, esordi, successo e vita privata. Tutto sull’illusionista più famoso

Domenica In. Tutto già pronto: studio, trucco, telecamere e lei, la fantastica Mara Venier con il suo salotto che rimane operativo anche nel giorno di Pasqua. Giorno speciale, ospiti speciali, proprio come lui: il miglior mago al mondo da generazioni, il grande ed imperituro Mago Silvan. Conosciamolo meglio!

Chi è il mago più famoso d’Italia

Senza dubbio, uno degli evergreen più rinomati della nostra televisione italiana: lui, niente di meno che il Mago Silvan. Un uomo magico, come magica è anche la sua carriera in teatro ma anche sullo schermo.

Il miglior illusionista del mondo

Parliamo senza esagerare del numero uno delle illusioni in Italia e, secondo lo stesso Houdini, anche nel mondo. Il decano dei maghi italiani, colui che ha avuto il maggior successo. Tra le tante cose è anche la voce de Voglio diventare un Mago!, il docu-reality in onda su Rai 2. Insomma, ha accompagnato generazioni e continua a farlo. Ma approfondiamo il suo curriculum.

Mago Silvan è un nome ed un personaggio imperituro, come l’essere parmenideo. Il suo nome d’arte è ormai scolpito nell’immaginazione di noi tutti, quel nome con cui l’illusionista Aldo Savoldello ha accarezzato la fama, conquistandola e facendone la sua carta vincente per anni e anni, sino ad oggi.

La biografia e gli esordi

Nasce a Venezia, precisamente il 18 maggio 1937, sotto il segno del Toro. Durante gli anni, ha creato intorno alla sua magica figura una carriera senza precedenti nel panorama italiano del settore. La sua arte, è andata in scena per decenni fra teatri e televisione. I suoi prestigi sono secondi soltanto a quelli del suo ispiratore, Houdini.

Pare che la sua passione sia stata una costante, anche da giovane, poiché si è avvicinato molto presto al mondo del prestigio e dell’illusionismo. All’età di soli 7 anni, infatti, inizia i suoi spettacoli nell’oratorio della sua città, dimostrando sin da subito talento e una certa capacità di far sognare il suo pubblico. Il suo alias all’epoca era ‘Saghibù‘. Tra le altre auctoritas che hanno costellato la sua formazione, certamente anche Ranieri Bustelli. Solamente nel 1956 nascerà lo pseudonimo Silvan, destinato a consacrarlo al successo.

Il premio Magician of the Year

Al pari dei grandissimi, quali David Copperfield e Lance Burton, anche il nostro Silvan è stato eletto Magician of the Year, e tra l’altro per ben due volte, nel 1990 e 1999. Si tratta dell’unico non statunitense ad aver ricevuto questa grande onorificenza. Ancora, l’illusionista è anche il primo italiano ad essere stato insignito del Merlin Award, la prima volta nel 1998 e poi nel 2011. Infine, la consacrazione finale, quando nel settembre 2015 lo hanno nominato ‘miglior mago del mondo’ al Magic Circle.

Vita privata, moglie e figli

Silvan ha una moglie, è sposato con Irene Ethel Mansfield, donna di origini inglesi con la quale convive. La moglie gli ha dato due splendidi figli, di nome Sara Olga e Stefano. Attualmente, la famiglia Savoldello vive a Roma. Per la restante parte della sua vita, il Mago è davvero molto riservato e non possiede profili social da cui poter ricavare altro sulla sua vita intima. Non si hanno informazioni neppure sui suoi guadagni.