Mal, chi sono i figli Kevin Paul e Karen Art: età, lavoro, la mamma Renata

Mal è un cantante e attore del Galles naturalizzato italiano. L’artista ha 76 anni e nel 1989 conosce a un suo concerto, la sua attuale compagna Renata. Allora 18enne la ragazza ha chiesto al suo idolo di cantare ‘Furia’ e Mal l’ha invitata a salire sul palco. Da quel momento i due non si sono più lasciati, stanno insieme da trentadue anni e dalla loro unione sono nati due figli Kevin Paul e Karen Art.

Chi sono i figli di Mal, Kevin Paul e Karen Art

Kevin Paul e Karen Art hanno rispettivamente 23 e 20 anni. Sono, come il papà, molto appassionati di musica. È proprio Mal in una delle sue numerose interviste a descrivere i suoi ragazzi evidenziando: “Entrambi suonano sia la chitarra sia il pianoforte, ma non hanno un interesse particolare”.

Solo diverse le cose che accomunano il famoso papà ai suoi due figli, il primogenito ha la passione per il golf come Mal e la figlia prosegue nella sua passione per la musica, seppure solo attraverso la danza. Il legame familiare è molto forte e per stessa ammissione del cantante: “Loro sono tutta la mia vita. Voglio loro tanto tanto bene e qualsiasi cosa possa fare per loro la faccio”.

Cosa fanno i figli di Mal

Kevin Paul è nato nel 1998, due anni dopo l’incontro tra Mal e Renata. Nonostante sia cresciuto accanto a un padre così noto non ama la luce dei riflettori e, quindi, è restio a rende noti aspetti della sua vita privata. Karen Art, invece, è nata nel 2001 e deve il suo secondo nome dal nonno Arthur morto qualche giorno prima della sua nascita. La 20enne sogna di diventare modella.

Instagram

Nonostante entrambi i figli di Mal abbiano un profilo Instagram sono privati