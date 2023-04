Malattia figlio Massimo Ambrosini: cos’è il diabete di tipo 1 e come sta oggi

Massimo Ambrosini sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove racconterà a cuore aperto tutto ciò che sta affrontando con la sua famiglia. Parlerà dei suoi tre adorati figli e della triste notizia che li ha sconvolti: il piccolo Alessandro di soli tre anni ha una forma rara e grave di diabete. Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo sulla malattia e su come sta il figlio oggi.

La famiglia di Massimo Ambrosini

Massimo Ambrosini e la sua dolce metà Paola Angelini si sono sposati due volte: una con rito civile nel 2009 a Venezia e la seconda, nel 2014, con rito religioso vicino al lago di Como. Hanno dato alla luce tre figli: Angelica, Federico e Alessandro. Angelica è la primogenita e ha quasi 13 anni, mentre Alessandro è il più piccolo, che ne ha appena tre. Sono una famiglia piuttosto riservata, per cui non si hanno molte notizie delle loro vite private. Sappiamo soltanto che sono molto uniti e si vogliono un gran bene. La notizia della malattia del più piccolo li ha sconvolti e si fanno forza a vicenda per affrontarla. Ecco di cosa si tratta.

L’annuncio della malattia del figlio Alessandro

Sei mesi fa è arrivata una terribile notizia in casa Ambrosini-Angelini: il piccolo Alessandro di soli 3 anni soffre di una malattia che non ha una cura: il Diabete di tipo 1. La patologia è molto grave e lui dovrà dovrà assumere quotidianamente l’insulina salvavita. Il padre ha da subito aperto una raccolta fondi insieme alla “Fondazione Italiana Diabete”, che da anni si occupa della ricerca. Le sue dichiarazioni sono arrivate tramite un video Instagram e hanno commosso tutta Italia: “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia del mio figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa, e che anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime“. Ha continuato dicendo: “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare l’iniezione di insulina più volte al giorno tutti i giorni”. Ad oggi in Italia ne soffrono più di 200 mila persone tra adulti e bambini e le conseguenze di cui parla l’ex calciatore sono: malattie cardiache, ictus, danni ai reni e alla retina. Ma cos’è davvero questa malattia?

Cos’è il diabete di tipo 1 e come sta il piccolo oggi

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune e degenerativa che danneggia il pancreas e non gli permette di produrre l’insulina, che deve essere integrata attraverso iniezioni quotidiane. Perché avviene questo? Le cause non sono ancora chiare, ma la mancanza di insulina è dovuta alla distruzione anomala delle beta-cellule che si occupano di produrre questo ormone. Così, la persona che ne soffre ha continui picchi glicemici ed è necessario monitorare la glicemia ogni poche ore. Il diabete di tipo 1 si manifesta nell’infanzia e nell’adolescenza e ad oggi non ha una cura. Massimo Ambrosini ha organizzato, assieme alla fondazione sopracitata, una maratona a sostegno della ricerca scientifica per il diabete dal nome “Born to run”. Si terrà il prossimo 2 aprile a Milano e sarà una giornata molto importante per la sensibilizzazione sul tema. Ecco uno scatto del papà insieme al piccolo Alessandro: