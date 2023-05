Malattia Marco Bocci, la confessione a Le Iene: ‘Ho problemi di memoria dopo il virus raro che ho avuto’

È stato toccante il monologo di Marco Bocci, ieri sera, martedì 2 maggio, a Le Iene. Un racconto sulla malattia che lo ha colpito ormai quattro anni fa e che gli ha lasciato strascichi notevoli, soprattutto di memoria. Colpito da un virus raro l’artista, sposato con la collega Laura Chiatti, ha avuto difficoltà a recuperare l’uso della parola e ha tutt’ora problemi di memoria.

Bocci ha raccontato di essere sopravvissuto a un virus raro

“Quattro anni fa sono sopravvissuto a un virus raro. Mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola” ha ammesso Bocci che si è raccontato a cuore aperto ai microfoni del programma di approfondimento e attualità in onda su Italia 1. Il virus che lo ha colpito sembra aver intaccato una parte del cervello del noto attore di Romanzo criminale. Con coraggio e determinazione Bocci è stato chiamato ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione che gli hanno consentito di recuperare la parola, ma non la memoria. Una conseguenza grave per un attore chiamato a imparare a memoria copioni.

La difficoltà a ricordare

A rendere più difficile la quotidianità dell’attore il fatto che “non riconosco i volti di amici, e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi che l’avevo già visto. Ricordo pochi aneddoti della mia infanzia tanto che i miei amici mi chiamano e io rispondo: Ma chi? Ma dove? Ma quando? Perché ripeto in continuazione queste domande. Vivo con Google Maps perché non ricordo le strade dei paesi attorno a dove sono cresciuto e ho dovuto imparare a fare il mio mestiere in un modo nuovo, studiando il doppio”.

Difficile anche fare i conti con un passato ‘scomparso’. Non ricorda nulla neanche della sua infanzia. Per lungo tempo un problema che è riuscito a superare immaginando che “anzi è stato invece un colpo di fortuna, che nel mio passato ci fosse qualcosa che dovevo assolutamente dimenticare”.