Marco Bocci: chi è, età, carriera, film e serie tv, altezza, chi è la moglie, Laura Chiatti, Instagram, figli

Sta per tornare l’appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ogni anno si conferma un successo. Tra gli ospiti vip, pronto a emozionarsi e a fare una bella sorpresa, anche l’attore Marco Bocci. Conosciamolo meglio!

Marco Bocci: chi è, età, carriera, film e serie tv

Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini, è nato a Marsciano il 4 agosto del 1978. È un attore italiano noto per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra Antimafia. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, a Roma.Esordisce come attore teatrale nel 2000, proseguendo poi nel cinema e soprattutto nella televisione. Tra i suoi lavori ricordiamo: i film I cavalieri che fecero l’impresa, Cuori rubati, la serie tv Incantesimo 8, Romanzo criminale- La serie. Ha inoltre recitato nel ruolo di Domenico Calcaterra dalla terza stagione di Squadra antimafia- Palermo oggi. Nella primavera del 2018 è stato giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Marco Bocci: chi è la moglie Laura Chiatti, figli

Nel 2013 ha avuto una breve storia con Emma Marrone, conosciuta durante il serale della dodicesima edizione di Amici. Nel gennaio 2014 ha ufficializzato il fidanzamento con l’attrice Laura Chiatti. La coppia si è sposata il 5 luglio dello stesso anno e hanno due bambini: Enea nato il 22 gennaio 2015 e Pablo nato l’8 luglio 2016.

Instagram

Con l’account @marcoboccireal vanta 805 mila followers.