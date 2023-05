Malika Ayane, chi è la figlia Mia: età, oggi, chi è il padre

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma, anche Claudio Cecchetto e Peppe Quintale. Ma non solo. La padrona di casa, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, accoglierà in studio anche Malika Ayane, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore immenso per la figlia Mia.

Cosa sappiamo su Mia, la figlia di Malika Ayane

Malika Ayane nel 2005 ha avuto la sua prima figlia Mia, nata dall’amore con il suo ex compagno. Secondo quanto ha dichiarato l’amata cantautrice, lei si era innamorata perdutamente di quell’uomo, aveva deciso di andare a convivere con lui e dopo sei mesi era rimasta incinta. Una storia che sembrava perfetta, poi le prime discussioni, i fraintendimenti e la decisione di lasciarsi, di percorrere due strade diverse. Non sappiamo nulla su quell’uomo, ma sappiamo che dal loro amore è nata Mia. All’epoca Malika era molto giovane, aveva appena 21 anni.

Il loro rapporto

“Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia” – aveva raccontato a Vanity Fair, nel 2019, la cantautrice. Il loro è un rapporto stupendo, ma Mia preferisce mantenersi lontana, a quanto pare, dal mondo dello spettacolo: è discreta, riservata e le informazioni su di lei sono davvero pochissime.

Il matrimonio, la storia con Claudio Fratini

Nel 2009 Malika Ayane ha iniziato una relazione, durata un anno, con il collega Cesare Cremonini. Dopo quella storia si è innamorata di Federico Brugia, noto regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale è convolata a nozze in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia è stato celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1º dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. Un amore durato anni, poi finito nel 2006: la coppia si è separata e dal 2018 al 2022 la cantautrice ha avuto una storia con il manager Claudio Fratini. Anche quella naufragata.