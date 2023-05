Malika Ayane è fidanzata? Età e vita privata, la storia con Claudio Fratini

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al suo pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Claudio Cecchetto e Peppe Quintale, anche la cantautrice Malika Ayane che si racconterà a cuore aperto, senza filtri. Dalla carriera all’amore.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Malika Ayane, il matrimonio finito con Federico Brugia

Malika Ayane, quando aveva appena 21 anni, è diventata madre di Mia, la sua figlia nata nel 2005 e avuta dal primo compagno. Nel 2009, invece, ha iniziato una relazione, durata un anno, con il collega Cesare Cremonini. Dopo quella storia si è innamorata di Federico Brugia, noto regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale è convolata a nozze in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia è stato celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1º dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. Un amore durato anni, poi finito nel 2006: la coppia si è separata e dal 2018 al 2022 la cantautrice ha avuto una storia con il manager Claudio Fratini. Anche quella naufragata.

Cosa sappiamo sull’ex Claudio Fratini

Malika Ayane, dopo la fine di quel matrimonio con Brugia, si è innamorata di Claudio Fratini. E con lui, noto manager del mondo dello spettacolo, pensava di aver ritrovato la felicità. Ma si sbagliava. Un anno fa la storia è finita, ma nel 2018 la cantautrice a Vanity Fair parlava così di Fratini: “Sto bene con il mio compagno, se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia”. Quel rapporto speciale, però, è giunto al capolinea. E ora nella vita di Malika non sembrerebbe esserci nessun altro uomo.

Malika Ayane è single o fidanzata?

Malika Ayane al momento è single o fidanzata? Sui social non fa trapelare nulla, nessuna foto sospetta. Si lascerà andare e si racconterà ai microfoni di Serena Bortone? Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 14 su Rai 1, per scoprire cosa succederà.