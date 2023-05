Manchester City-Real Madrid, dove vedere il ritorno di Champions League in tv: orario, pronostico e formazioni

Cresce l’attesa dei fan rispetto alla semifinale di Champions League che vedrà fronteggiarsi il Manchester City e il Real Madrid. Dopo l’1-1 del Bernabeu, Citizens e Blancos si affronteranno all’Etihad, pronti a dare il tutto per tutto in vista della finale di Istanbul. Ma quali sono i pronostici? E le formazioni? Ancora, dov’è possibile vedere la partita in tv? Ecco cosa sapere.

Manchester City-Real Madrid, dove e a che ora vedere la semifinale di Champions

Iniziamo subito col dire che il calcio di inizio del match Manchester City-Real Madrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions, è alle 21:00 di mercoledì 17 maggio 2023. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, servizio fruibile su smart tv, tablet, pc e anche smartphone con tanto di relativa applicazione. Quella che si prospetta sarà senza dubbio una gara combattuta con i Blancos molto attenti in difesa e pronti per conquistare la finale!

Le possibili formazioni

Per quel che riguarda le formazioni, Pep Guardiola si affiderà allo stesso undici dell’andata. Walker in difesa insieme a Dias e Akanji, Stones agirà invece ancora sulla linea mediana al fianco di Rodri. Sulla linea dei quattro trequartisti troveremo Grealish e Bernando Silva, Gundogan e De Bruyne al centro. In atacco invece Erling Haaland. Ecco la probabile formazione del Manchester City ( 3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Passiamo adesso al Real Madrid. Medesima formazione titolare anche per l’allenatore Carlo Ancelotti che per vincere si affida al talento di: Benzema, Vinicius e Rodrygo. A controcampo Kroos, con al fianco Modric e Valverde. Come Terzino sinistro è in via di conferma Camavinga, la difesa sarà invece completata da: Rudiger, Alaba e Carvajal. Ecco la probabile formazione del Real Madrid ( 4-3-3): Courtois; Carvajal, Alaba, Rudiger, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.