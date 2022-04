Maneskin, da via del Corso al Coachella: ecco come vederli al festival più importante d’America

Maneskin al Coachella. Proprio ieri, venerdì 16 aprile, ha avuto inizio l’edizione 2022 del rinomatissimo Festival Coachella, e questo vedrà dei protagonisti proprio loro: i Maneskin. Il gruppo più famoso della musica italiana contemporanea, dallo strepitoso successo anche all’estero, si esibirà domenica sera (l’alba del lunedì in Italia).

Un Festival da non perdere

Centinaia saranno gli artisti e i musicisti che si avvicenderanno sul palco durante le giornate del Festival, dopo i due anni di assenza causa pandemia di Covid-19. Ma non solo, a calcare il palco ci saranno anche gli influencer, che faranno la loro comparsa alternandosi alle band ed ai musicisti per portare quella componente in più di leggerezza ed intrattenimento. Tra gli artisti più importanti che si esibiranno: Harry Styles, Billie Eilish, e la coppia The Weeknd e Swedish House Mafia. ma questi sono soltanto alcuni tra i nomi più importanti che si susseguiranno durante i giorni del Festival.

I Maneskin, quando si esibiranno e quali canzoni

Niente paura, però, per chi non se la sente di comprare un biglietto aereo diretto per la California, perché sarà possibile per il pubblico italiano poter vedere live l’esibizione dei Maneskin. La band italiana suonerà per ben 45 minuti sul palco Mojave del Festival Coachella il prossimo 18 aprile dalle 5.30 alle 6.15 italiane. Sarà la penultima band ad esibirsi per quella giornata, subito prima dell’esibizione di Jamie XX. La set list della canzoni più famose che porteranno sul palco non è ancora nota, ma difficilmente la band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan rinunceranno a suonare le loro hit ormai diventate cult: “Beggin'”, “I wanna be your slave” e “Mammamia”.

Coachella Valley Music and Arts Festival: cos’è

Oppure, semplicemente noto come Coachella, per i veterani, è un festival musicale di portata internazionale che si svolge annualmente nell’arco di diversi giorni primaverili. Di solito il Festival è previsto per la fine di aprile negli Stati Uniti d’America, sugli immensi campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Coachella, con pronuncia e cadenza ispanica, prende il suo nome dal serpente simbolo di Città del Messico. L’evento è famoso soprattutto perché ospita molte esibizioni di artisti messicani di rock alternative e di elettronica, ma anche altre tipologie artistiche, come ad esempio le installazioni scultoree.