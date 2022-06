Mara Maionchi torna su Rai2 con un programma di spogliarelli: ecco quando

Mara Maionchi è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Ha sempre la battuta pronta, è sempre sul pezzo e sicuramente non manda a dire le cose che pensa. Con lei il divertimento è assicurato e anche le sue competenze non sono da tutti. Proprio per questo sembra che sia di ritorno sulla Rai per un nuovo programma. Vediamo di cosa si tratta!

Sembrerebbe che la Maionchi, nell’autunno 2022, condurrà un nuovo programma su Rai 2. Sarebbe non altro he la versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win, Chi Si Spoglia Vince. Ancora però niente ufficiale, i palinsesti della tv di Stato verranno presentati a fine Giugno inizio Luglio. Non si sa quindi se la notizia è certa ma sicuramente c’è qualche possibilità e se dovesse concretizzarsi, ne vedremo delle belle.

Il programma

The All New Monty: Who Bares Win, Chi Si Spoglia Vince, è un format inglese prodotto in Italia da Blu Yazmine. Nonostante il programma possa sembrare ‘trash’ ha una fine nobile poiché si occupa della prevenzione medica. Un gruppo di concorrenti vip, 8 donne e 8 uomini, dovrà mettersi in gioco per cercare di creare uno spogliarello in stile Full Monty.