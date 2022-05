Marcell Jacobs, chi è la mamma Viviana Masini: età, di dov’è, figli, marito, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti, oltre ai finalisti di Amici e al padre di Mike Bird, ci saranno Marcell Jacobs, campione olimpico, e sua mamma Viviana.

Il rapporto d’amore tra Marcell Jacobs e sua mamma Viviana

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, il primo italiano a vincere l’oro olimpico nei 100 metri, è legatissimo a mamma Viviana, la sua prima sostenitrice. Lei ha origini venete, ha 44 anni e ha avuto tre figli, oltre a Marcell, che ha vissuto senza padre. E a raccontarlo, sui social, è stata proprio lei:

“La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. Ha vissuto senza padre, gli ho fatto da papà e da mamma. Ha superato tante difficoltà, ora si merita tutto. Avevo buone sensazioni dopo che avevo trascorso un mese con lui e i suoi fratelli a Tenerife. Da quel periodo sono cambiati i suoi progetti ed è arrivato alla vittoria all’Olimpiade”.

Chi è il papà del campione olimpico

Marcell Jacobs è nato dall’amore tra mamma Viviana e un ex militare dell’Us Army. “Marcell è nato quando io avevo 18 anni – ha raccontato la donna – e il papà 20, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre è stato mandato in Corea quando lui aveva un anno. Io gli ho dovuto fare da padre e madre”.

Instagram: Viviana Masini punta sui social

Molto seguita su Instagram, con l’account @viviana.masini vanta oltre 2 mila followers.