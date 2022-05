Verissimo, anticipazioni puntata 21 maggio 2022: chi sono gli ospiti di sabato

Come ogni sabato l’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 nel pomeriggio è solo uno: quello con Verissimo, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana Silvia Toffanin, la padrona di casa, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera.

I finalisti di Amici a Verissimo

Sabato a Verissimo direttamente da Amici, talent show di successo che si è concluso da poco, arriveranno 6 i finalisti, quindi Albe, Luigi, Alex, Sissi, Serena e Michele. I ragazzi si racconteranno a cuore aperto: parleranno del loro percorso, delle sfide dure che hanno dovuto superare, delle grandi opportunità che quella scuola, la più famosa d’Italia, ha regalato a tutti loro.

Luigi Strangis si racconta a Silvia Toffanin

Spazio, ovviamente, anche al vincitore di questa bellissima edizione di Amici. Luigi Strangis, musicista e cantautore, da sempre allievo di Rudy Zerbi, arriverà in studio: si racconterà, poi sicuramente si esibirà. Per la gioia di tutti i suoi fan, quelli che l’hanno votato. E l’hanno fatto vincere per il suo talento, la sua curiosità.