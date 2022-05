Marcell Jacobs: chi è, età, carriera, figli, chi è la moglie Nicole, altezza, Instagram, origini, padre, vita privata, Olimpiadi, la mamma Viviana

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti, oltre ai finalisti di Amici e al padre di Mike Bird, ci saranno Marcell Jacobs, campione olimpico, e sua mamma Viviana.

Dagli inizi al debutto di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs è nato a El Paso il 26 settembre, classe 1994 ed è un velocista e lunghista italiano, campione europeo indoor dei 60 metri piani a Torun 2021 e primatista europeo e campione olimpico dei 100 metri piani a Tokyo 2020. Jacobs è stato il primo atleta italiano in grado di qualificarsi per una finale olimpica e anche il primo italiano a vincere una medaglia d’oro nella specialità. Un vero e proprio primato per il giovane azzurro.

I record nazionali

Ma vediamo i record di Marcell Jacobs nella categoria Seniores:

60 metri piani indoor 6” 41 a Belgrado il 19 marzo del 2022

100 metri piani 9” 80 a Tokyo il 1 agosto del 2021

Staffetta 4×100 metri 37” 50 a Tokyo il 6 agosto del 2021 con Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Filippo Tortu.

Le origini, chi è il padre

L’atleta è nato da madre italiana, Viviana Masini, e da padre texano, un militare conosciuto a Vicenza. Quest’ultimo, pochi giorni dopo la nascita, è stato stanziato in Corea del Sud, ma la madre non l’ha seguito e si è trasferita a Desenzano del Garda con il bambino. Qui il campione ha vissuto e ha iniziato a praticare l’atletica leggera a soli 10 anni, poi ha scoperto il salto in lungo a partire dal 2011.

Il record alle Olimpiadi di Tokyo

Nella finale disputata a Tokyo Jacobs ha vinto la medaglia d’oro con 9” e 80, diventando così il primo italiano nella storia della disciplina. Un vero e proprio nuovo record europeo. Nel 2022, invece, ai Mondiali Indoor di Belgrado ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri piani, stabilendo un nuovo record.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Marcell Jacobs ha una compagna, Nicole Daza, ed è la donna che lo ha stregato, la sua compagna da anni. La coppia, innamorata come non mai, ha due figli, Anthony nato nel 2019 e Meghan, l’ultima arrivata. L’atleta, però, ha anche un figlio figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione con una ragazza quando lui aveva appena 19 anni.

Instagram: Marcell Jacobs punta sui social

Seguitissimo su Instagram, l’atleta italiano con l’account @crazylongjumper vanta 741mila followers.