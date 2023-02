Marcella Bella, chi è il fratello Gianni: età, carriera, canzoni, malattia, moglie e figli, come sta oggi

Marcella Bella sarà ospite a Verissimo, dove racconterà tutto di sé e della sua vita privata (e non solo) ai microfoni di Silvia Toffanin. La nota cantante ha un legame molto speciale con suo fratello Gianni, che soffre di una grave malattia. Volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita.

Chi è il fratello di Marcella Bella: età e carriera

Marcella Bella ha un rapporto speciale con il fratello maggiore Gianni. Il suo vero nome è Giovanni Bella ed è nato a Catania il 14 marzo 1946, ha 76 anni ed è del segno dei pesci. È un musicista e cantautore italiano molto apprezzato. Negli anni ’60 lui e la sorella si trasferiscono a Milano in cerca di fortuna e con tanta voglia di inserirsi e affermarsi nel panorama musicale italiano del tempo. Compone il primo singolo di successo in onore della sorella: “Hai ragione tu”, in collaborazione con Italo Janne. Anche lui e la sorella collaborano, tant’è che lei partecipa al Festival di Sanremo con una canzone scritta dal fratello: “Montagne Verdi”. Gianni inizia una collaborazione con Giancarlo Bigazzi e negli anni ’70 inizia la sua carriera da solista. Il primo brano di enorme successo è “Più ci penso”: è diventata la hit di tutta l’estate del 1974. Il successo sboccia e torna con la sorella a Sanremo nel 1990 con la canzone “Verso l’ignoto”.

Vita privata di Gianni: moglie e figlie

Il cantante Gianni Bella è sempre stato molto privato sulla sua vita amorosa, ma sappiamo che è sposato con Paola da moltissimi anni e i due si amano davvero tanto. La coppia ha trovato in comune l’amore per una vita semplice, tant’è che vivono in campagna immersi nel verde. Dal loro amore sono nate due figlie: Chiara e Nazarena. Loro due conducono delle vite molto riservate e sappiamo solo che non hanno seguito le orme del padre, bensì si sono dedicate allo studio.

La malattia di Gianni Bella

Gianni Bella è stato colpito da un forte ictus nel 2010 ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Ferrara. La malattia lo ha colto all’improvviso e non è stata semplice da affrontare. Si è trovato difronte ad una situazione difficile e dovuto gestire un percorso di riabilitazione lungo ben 7 mesi. Finalmente, al termine del percorso ha notato qualche progresso significativo. Ad ogni intervista sottolinea che: “Ho superato tutto grazie all’amore della mia famiglia, senza di loro non ce l’avrei mai fatta”.