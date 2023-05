Marcello Cesena: chi è, età, carriera, personaggi, chi è il compagno, libro, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono presenze fisse del programma e a Marcello Cirillo e Demo Morselli che presenteranno il loro spettacolo Tu vuò fa’ l’americano, la padrona di casa accoglierà in studio anche Marcello Cesena. Che si racconterà a cuore aperto: dalla comicità pungente al debutto come scrittore.

Dagli esordi al debutto di Marcello Cesena

Marcello Cesena è nato a Genova il 5 settembre del 1956 ed è un noto comico, attore, regista, sceneggiatore, imitatore e scrittore. Sappiamo che ha trascorso l’adolescenza rifacendo in super8 i film di Dario Argento, poi ha abbandonato la facoltà di Architettura per frequentare la scuola di recitazione del Teatro Stabile della sua città. E ha debuttato con il suo primo ruolo nell’Enrico IV di Luigi Pirandello. Pupi Avati, poi, gli ha offerto il primo ruolo cinematografico nel film Una gita scolastica e ha lavorato molto a teatro, dove ha iniziato a orientarsi verso uno stile comico.

I suoi successi, la sua comicità

Cesena nel 1991 ha esordito in televisione nel programma Avanzi di Rai 3 e ha fondato il gruppo dei Broncoviz insieme a Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano. Con loro ha realizzato una fortunata serie di parodie di spot pubblicitari e il programma Hollywood Party. Il debutto alla regia cinematografica, invece, è del 1995 con la co-produzione italo franco spagnola Peggio di così si muore, mentre nel 2001 ha scritto e diretto Mari del sud. Nel 2004 Cesena ha iniziato un sodalizio con la Gialappa’s Band, è arrivato a Mai dire Gol e nel 2010 ha fondato un’agenzia pubblicitaria.

Il suo primo romanzo Un luogo sicuro

Recentemente, il 2 maggio scorso, ha pubblicato per Sperling & Kupfer il suo primo romanzo dal titolo Un luogo sicuro e oggi ne parlerà proprio ai microfoni di Serena Bortone.

Chi è il compagno Alessandro Iovine

Ad aprile 2020 Cesena si è unito civilmente al compagno Alessandro Iovine, con la cerimonia celebrata in Campidoglio.

Instagram di Marcello Cesena

Marcello Cesena ha un profilo Instagram e con l’account @marcellocesena vanta oltre 130 mila followers. Qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro, tra personaggi che interpreta e comicità.