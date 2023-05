Marcello Cirillo: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, oggi, vita privata, figli e Demo Morselli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili della trasmissione, anche Marcello Cirillo e Demo Morselli, che parleranno del loro nuovo spettacolo ‘Tu vuò fa’ l’americano’, dedicato al grande e indimenticabile Renato Carosone. Con loro, nel salotto del programma, anche Pino, il figlio del musicista napoletano.

Dagli esordi al debutto di Marcello Cirillo

Marcello Cirillo è nato a Caulonia il 24 maggio del 1958 ed è un noto cantante, conduttore, autore e regista teatrale, ma è noto anche per essere stato componente del duo musicale Antonio & Marcello fondato a Roma, nel 1976, con Antonio Maiello. Il duo si è esibito a Sanremo, poi è stato ospite al Gran varietà e ha affiancato Loretta Goggi in Canzonissime. Nel 1996 Antonio e Marcello hanno debuttato a teatro, poi nel 1999 Marcello ha deciso di intraprendere la carriera da solista e ha partecipato come showman alla trasmissione Mezzogiorno in famiglia.

I suoi successi

Nel 2009 ha condotto I fatti vostri insieme a Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Paolo Fox, senza mai lasciare il teatro. Nel 2017 ha abbandonato la conduzione della trasmissione e si è dedicato alla scuola di musica, che nel frattempo è diventata accademia musicale consorziata con il conservatorio Braga di Teramo. Nello stesso periodo Cirillo è diventato inviato per Quelli che il calcio e nel 2020 ha firmato un progetto web Casa Marcello. Recentemente, nel 2022, ha interpretato insieme a Demo Morselli l’Hit Parade Summer Tour, a cui hanno partecipato anche Annalisa Minetti e Luisa Corna. E ora proprio con Demo Morselli ha preparato uno spettacolo per ricordare il grande e insostituibile Renato Carosone.

Chi è la moglie, figlie e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Marcello Cirillo è sposato con Antonella, di cui non abbiamo tante informazioni. Dal loro amore sono nate due figlie Maria Elisa e Maria Sofia e nel 2017 Marcello e sua moglie sono diventati nonni per la prima volta.

Instagram di Marcello Cirillo

Marcello Cirillo ha un profilo Instagram e con l’account @marcello_cirillo vanta oltre 54 mila followers. Qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro, tra musica e teatro.