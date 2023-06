Marcia Thereza Araujo Barros di Paperissima Sprint: chi è, età, altezza, carriera, fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per la prima puntata dell’edizione estiva del programma più divertente di Canale 5: Paperissima Sprint. Anche quest’anno andranno in onda le ‘Papere più divertenti’ che fanno ridere tutto il pubblico italiano. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Vittorio Brumotti, affiancato dalle due veline e co-conduttrici Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di loro? Ecco chi è la ragazza e modella brasiliana e cosa sappiamo di lei!

Chi è Marcia Thereza Araujo Barros: età, carriera, Paperissima Sprint

Marcia Thereza è una modella italo-brasiliana nata nel 1999 a Meceiò in Brasile e si è trasferita in Italia quando era molto piccola. I suoi genitori hanno divorziato quando aveva 10 anni e lei ha deciso di raggiungere la madre e i fratelli a Milano. La situazione economica era molto difficile, così anche lei ha dovuto iniziare a lavorare prestissimo. Subito dopo il diploma ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella per molti brand. Ad oggi ha 23 anni e sarà la velina di Paperisisma Sprint 2023.

Vita privata: chi è il fidanzato?

Marcia è fidanzata da oltre 4 anni con l’amore della sua vita: il giovane Jacopo Balladelli, un ragazzo di origini milanesi. Di lui si hanno poche informazioni: non sappiamo quale sia il suo lavoro né cosa faccia nella vita. Sappiamo che ogni tanto posa come fotomodello insieme alla fidanzata e i due sono molto innamorati. Amano viaggiare insieme in tutto il mondo: dall’Africa al Brasile agli Stati Uniti. Ecco un loro dolce scatto insieme:

Foto e instagram di Marcia Thereza

La modella sta per iniziare una nuova avventura in Mediaset ed è molto emozionata. In un’intervista a Sorrisi e canzoni tv ha raccontato: “La scorsa estate mi hanno proposto di partecipare a un casting per Mediaset senza dirmi di cosa si trattava. Ho fatto tre provini e quando ho scoperto di essere stata scelta per Paperissima ho pianto dall’emozione“. Ha continuato: “Ho pensato subito a Juliana Moreira: anche lei è di origini brasiliane ed è diventata famosa proprio per aver condotto in passato Paperissima”. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui è molto attiva e vanta oltre 20 mila followers: