Marco Bellavia, chi è il figlio Filippo: età, studi, la madre, Instagram

Marco Bellavia ha fatto discutere molto, soprattutto dopo la sua presenza nella Casa del Grande Fratello Vip, con tutto il polverone che è stato alzato durante le polemiche sul suo caso. La sua, infatti, non è stata di certo una felice permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia: il milanese, di fatto, è stato vittima di bullismo, e c’è chi ha criticato fortemente anche l’atteggiamento di Signorini che, oltre a non essere riuscito ad evitarlo, pare sia stato anche troppo morbido con coloro che hanno avuto un atteggiamento davvero poco elegante nei suoi riguardi. Forse ne parlerà di nuovo oggi nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, inizio alle ore 16, dove sarà ospite insieme al figlio Filippo.

Marco Bellavia e il trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip

Marco Bellavia, milanese, 58 anni ancora da compiere, e tanta voglio di mettersi continuamente in gioco. Agli esordi di carriera, dopo le prime esperienze come modello, ha iniziato finalmente il suo percorso nel mondo dello spettacolo: dapprima spot televisivi, per iniziare, poi le serie, come ad esempio Love me Licia del 1986 e Teneramente Licia, di qualche anno successivo. Il suo volto diventa noto la grande pubblico soprattutto dopo la sua esperienza con Bim bum bam (dal 1990 al 2001). In seguito ha fatto parte del cast di Forum per due stagioni e poi è stato inviato per Stranamore, il programma diretto dal mitico Alberto Castagna. Successivamente pare abbia collaborato anche per Gambero Rosso. Alla Casa del Grande Fratello, poi, ha ricevuto un trattamento davvero pessimo: è stato costretto a lasciare il reality dopo attacchi di panico e sociopatia, bullizzato in diretta da altri concorrenti tra cui Ginevra Lamborghini poi squalificata per aver dichiarato proprio di lui: “merita di essere bullizzato”.

Marco Bellavia, chi è la moglie Elena Travaglia: età, lavoro, foto, figli e Instagram

Chi è Filippo Bellavia, il figlio

In amore, ha avuto una relazione con Paola Barale, conclusasi qualche tempo dopo. Poi, ha conosciuto Elena Travaglia con cui si è sposato e dalla loro unione è nato Filippo, suo figlio, che sarà presente con lui durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Filippo Bellavia è nato nel 2007 dall’unione tra Marco Bellavia e la moglie Elena Travaglia, ora ha dunque 15 anni, ed è pronto a fare la sua prima comparsa in televisione. Lo ha tirato in ballo, mediaticamente, per la prima volta, sua madre, quando il papà Marco aveva deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip a causa degli attacchi subiti da alcuni concorrenti. Marco ama suo figlio in modo assoluto, lo ha spesso definito il suo punto di riferimento nella vita di tutti i giorni. I suoi genitori, di fatto, sono orgogliosi di lui, e in queste settimane non hanno perso occasione di ricordare quanto sia sensibile e maturo allo stesso tempo davanti a certe complesse tematiche.