Marco Carta e Sirio si sono lasciati: l’annuncio su Instagram, l’addio dopo 7 anni di fidanzamento

La relazione tra Marco Carta e il suo compagno Sirio Campedelli sembra essere giunta al capolinea. A comunicarlo sui suoi canali social il cantante vincitore di Amici7. La rottura tra i due risalirebbe a qualche mese fa, ma il giovane cantante ha voluto dirlo al suo pubblico, ai followers che lo seguono, solamente adesso.

Il post di Marco Carta: ‘Io e Sirio ci siamo lasciati’

“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre”. Queste le parole di Marco Carta in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il cantante aggiunge, poi, che non tornerà più sull’argomento e invita gli altri a non farlo. Con un omaggio alla musica conclude così il suo post: “La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica…”.

Quando esce il nuovo singolo Sesso Romantico

Oltre a comunicare la fine della lunga relazione con Sirio, Marco decide di lanciare il suo nuovo singolo dal nome Sesso Romantico che uscirà il prossimo 17 giugno.

