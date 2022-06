Morta una cantante di The Voice Senior: l’addio di Antonella Clerici per Laura Grey

Arriva da Antonella Clerici la notizia della scomparsa di una delle protagoniste della passata edizione di The Voice Senior. La cantante Laura Grey, all’anagrafe Vincenzina Agrillo, è venuta a mancare il 5 giugno scorso all’età di 81 anni.

Chi era Laura Grey, protagonista di The Voice Senior

La cantante di origine napoletane convinse sin da subito la giuria e il pubblico del talent show di Rai 1. In molti ricorderanno il siparietto avuto con Gigi D’Alessio, suo coach nel programma, il quale non si ricordò di aver duettato con lei 30 anni prima, quando entrambi suonavano ai matrimoni.

La cantante, prima di partecipare a The Voice Senior, ebbe una carriera importante nel mondo dello spettacolo in cui debuttò all’età di 14 anni. Nata ad Afragola il 24 marzo 1941, esordì al Festival Flegreo, trionfando nel concorso. Nel 1966 firmò il suo primo contratto discografico e negli anni 70 si fece conoscere in tutta Italia come ambasciatrice del patrimonio musicale napoletano. Il suo ultimo impegno discografico, prima di entrare ne talent, porta la data del 2004.

Cambio di giuria per la terza stagione del programma

Intanto, è stata confermata la terza stagione de talent show di Rai1 grazie ai brillanti ascolti delle passate edizioni. Alla guida del programma troveremo sempre Antonella Clerici.

E per quanto riguarda i giudici dovrebbero esserci dei cambiamenti. Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio vedono confermata la loro posizione da giurati, ma non sarà lo stesso per Orietta Berti che probabilmente lascerà spazio a un nuovo coach.

