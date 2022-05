The Voice Senior: rivelati i nomi dei nuovi giudici

Torna The Voice Senior. Dopo una prima edizione un po’ fallimentare, il programma si è ripreso diventando un dopo cena per i telespettatori molto gradito. Cosa fondamentale? Il cast e i conduttori. L’anno scorso con Clementino, e non solo, le risate non sono sicuramente mancate. Vediamo chi ci sorprenderà quest’anno.

Leggi anche: Nello Buongiorno: chi è la voce di The Voice Senior, età, carriera e le collaborazioni con la Rai

La conferma del programma

Sicuramente Antonella Clerici ha dato qualcosa al programma che l’ha reso speciale. La sua conduzione, segnata da una forte esperienza, è sempre unica e professionale. Infatti gli ascolti hanno superato il 20% e questa è stata una grade dimostrazione di come il suo lavoro sia ancora, giustamente, ripagato dal pubblico.

Il sorriso che ci accompagna da anni è pronto per farci rivivere altre emozioni con i talenti più grandi. La nuova edizione sarà presentata probabilmente nel 2023 e ci saranno sicuramente die cambi di giudici.

Leggi anche: Vincitore The Voice Senior: chi ha vinto la finale venerdì 21 gennaio 2022

I nuovi giudici

Dovremo dire addio ad alcuni dei giudici della scorsa edizione. Pare che alcuni per impegni lavorativi non potranno più partecipare al programma. Altri sono incerti ma sicuramente uno di loro non ci sarà. Deludendo la presentatrice Antonella Clerici, Orietta Berti probabilmente lascia il programma.

Nella comprensione totale della Clerici e della produzione, è stato comunque il colpo grosso. Chissà se Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino torneranno o ci aspetteranno nuove sorprese.