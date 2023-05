Marco Columbro, chi è il figlio: età, lavoro, oggi, chi è la mamma Elena Perrucchini

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Dario Baldan Bembo, anche lo storico attore e conduttore Marco Columbro. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi in coppia con Lorella Cuccarini all’aneurisma e alla decisione di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua attività da imprenditore. Ma ecco chi è il figlio Luca, cosa sappiamo su di lui.

Cosa sappiamo su Luca, il figlio di Marco Columbro

Marco Columbro, che oggi ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi al mondo dell’imprenditoria nella sua Toscana, ha un figlio, Luca. Lui è nato dall’amore con Elena Perrucchini: i due hanno avuto una lunga storia negli anni ’90, nell’apice del successo del conduttore tv, e da quella relazione è nato Luca, classe 1993. Oggi ha 30 anni, ma non abbiamo tante informazioni su di lui: non sappiamo cosa faccia nella vita, quindi sicuramente oggi sapremo qualcosa in più perché il papà ritornerà in tv, sul piccolo schermo. E si racconterà a cuore aperto.

Sappiamo, infatti, che dopo quella storia d’amore Columbro è stato legato a Stefania Santini dal 2008 al 2011. Poi si è fidanzato con Marzia Risalti. E i due insieme gestiscono anche un albergo nei pressi di Siena.

Chi è la compagna di oggi, vita privata

Marco Columbro, ormai da anni, è felice al fianco di Marzia Risaliti. Lei è un’artista a tutto tondo: sa cantare, ballare, recitare E nel corso della sua carriera ha lavorato molto a teatro, ma ha anche partecipato ad alcuni film come Annibal, Sotto il sole della Toscana. E l’abbiamo vista nella fiction Un medico in famiglia e in alcune pubblicità. La coppia non ha figli.