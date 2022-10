Marco Masini, chi è la fidanzata del cantante: cosa sappiamo

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento con Verissimo. E tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche il cantante Marco Masini, quello che con le sue canzoni ha fatto sognare intere generazioni e ha fatto la storia della musica italiana. Lui si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Marco Masini è fidanzato?

Marco Masini, che cantava Ti innamorerai, è innamorato? Marco Masini ha avuto una relazione fino al 2013 con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Aurora Nardozzi. Poi, però, ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori e dal gossip la sua sfera sentimentale. In un’intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, il cantante si era lasciato andare e aveva fatto capire che nella sua vita una donna c’era. Ma non aveva detto nulla di più, quindi non abbiamo certezze e non sappiamo se effettivamente la storia esista ancora. Sui social, d’altra parte, non fa trapelare nulla.

L’amore per la musica

In un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 il cantautore aveva parlato di una donna nella sua vita, poi al settimanale Diva e Donna aveva spiegato: “Con qualche donna sono stato uno str****, ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato, ma come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe. Oggi la donna della mia vita è la musica, oltre a un angelo che non c’è più: mia madre” – aveva detto Marco Masini. Ma oltre la musica sarà davvero innamorato? Magari scopriremo qualcosa di più oggi, nel corso della sua intervista a cuore aperto ai microfoni della Toffanin!