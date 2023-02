Marco Mengoni, chi è il fidanzato: età, lavoro, foto e Instagram

Marco Mengoni salirà sul palco dell’Ariston e gareggerà a Sanremo 2023. Sono già esplose le critiche perché secondo alcuni partirà avvantaggiato: secondo le statistiche un utente su tre voterà per lui, ma sarà vero? Mentre ci poniamo queste domande, se non sapete nulla sulla sua vita privata, continuate a leggere! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sul suo nuovo e misterioso fidanzato.

Marco Mengoni a Sanremo

Il cantante italiano salirà sul palco con la nuova canzone “Due vite”, un brano commosso e commovente, racconta di un amore solido che resiste ad ogni tipo di difficoltà. Due vite che si incontrano, si amano e poi devono affrontare la tempesta per poter rimanere insieme. Secondo le previsioni anticipate, la vittoria potrebbe toccare a lui, è sul podio dei favoriti insieme a Giorgia e Ultimo. Sarà vero? Secondo altri è ancora un po’ presto per fare queste previsioni e dovremmo aspettare almeno la prima serata del festival. Passiamo adesso alla vita privata del cantante, c’è qualche nuova fiamma nella sua vita? Ecco tutto quello che sappiamo sul misterioso fidanzato.

Chi è il fidanzato di Marco

Qualche settimana fa è stato paparazzo in centro a Milano in compagnia di un ragazzo misterioso. I paparazzi della rivista “Chi” hanno immortalato la scena dei due durante una passeggiata che li ha portati a cena fuori. Negli scatti si vedono i due ragazzi seduti al tavolo con un calice di vino in mano. Subito è esploso il gossip che li vuole fidanzati. Non si conosce l’identità dell’altro ragazzo e Mengoni non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

La vita privata del cantante

Marco Mengoni è da sempre molto schivo sulla sua vita privata, che vuole proteggere e preservare da giornalisti e commenti poco graditi. Una giornalista del Corriere della Sera gli ha fatto molte domande in merito, e lui ha risposto dichiarando: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”. Insomma, per lui il successo e la vita privata non si devono incontrare, ha scelto di fare una vita che lo porta sotto i riflettori, ma è una decisone per la quale i suoi cari non devono rimetterci. ha continuato con un’espressione forte: “Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.