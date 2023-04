Marco Predolin, chi è la moglie: età, lavoro, figli, vita privata

Il celebre conduttore e imprenditore Marco Predolin sta per salpare in una nuova e incredibile avventura! Sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 e su di lui c’è gran curiosità. Da poco si è sposato con l’adorata moglie Laura Fini. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Laura Fini: età e lavoro

Laura Fini è una donna molto riservata, su cui non si hanno molte informazioni. Sappiamo soltanto che è più giovane del marito che ha 71 anni e ad oggi lavora nel suo ristorante. Ma non è stato sempre così, infatti, prima di conoscerlo, lei ah lavorato per tanti anni in uno studio medico. Durante una cena fuori tra amici, avvenuta proprio nel ristorante di Predolin, i due si sono incontrati ed è scattato subito il colpo di fulmine. Lei ha raccontato: “Quando mi sono congedata e mi ha abbracciato, ho sentito che c’era qualcosa. La sera dopo, l’ultima prima di ripartire, sono tornata per capire se poteva nascere qualcosa di solido, di vero. Ed eccoci qui”.

Il matrimonio con Marco Predolin

Laura Fini e Marco Predolin si sono innamorati e non si sono più lasciati. Tuttavia, non sono mancati i gossip e le critiche perché lei è più giovane di lui di 22 anni. Nonostante ciò, si sono fidanzati nel 2016 e dopo quattro anni, nel 2019, sono convolati a nozze a Sestri Levante, il caro luogo d’infanzia di Predolin. Lui ha raccontato: “Mi sono innamorato di Laura perché è una donna forte, concreta, come piace a me. Il nostro è un rapporto simbiotico, ora lavoriamo anche insieme nel mio ristorante”.

Vita privata e figli della coppia

Della loro vita privata non si hanno molte notizie perché sono abbastanza riservati. Data la loro conoscenza in tarda età, la coppia non ha figli, ma lui ne ha avuti già tre dalle sue precedenti relazioni: Alan, Bianca e Gilda. Sappiamo soltanto che sono molto innamorati e vivono insieme in California. Lui sta per salpare per l’Isola dei Famosi e la moglie spera che tra loro non ci sia un distacco e che non succeda nulla. Ecco uno scatto dal loro secondo anniversario di matrimonio: