Marco Rossetti, chi è il nuovo attore di Doc nelle tue mani 2: età, carriera, film e serie tv, chi è la fidanzata Beatrice, altezza e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Marco Rossetti, uno dei nuovi attori di Doc nelle tue mani 2.

Marco Rossetti, chi è il nuovo attore di Doc nelle tue mani: età, carriera, film e serie tv

Marco Rossetti è nato a Roma l’8 settembre del 1985 ed è un noto attore, ora protagonista di Doc nelle tue mani 2, la serie di successo di Rai 1. Dopo il diploma al centro sperimentale di cinematografia, Rossetti ha iniziato la sua carriera artistica in teatro, poi nel 2005 ha interpretato l’idraulico Carlo Rondelli in un episodio di Distretto di polizia, poi lo abbiamo visto in Ris – Delitti imperfetti. Nel 2010 ha debuttato al cinema con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio e si è sempre diviso tra grande e piccolo schermo. Ora è un nuovo medico di Doc nelle tue mani, che sicuramente porterà scompiglio in reparto.

Marco Rossetti, chi è la fidanzata: vita privata dell’attore

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma pare che l’attore sia felicemente fidanzato con l’attrice Beatrice Arnera.

Marco Rossetti: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @marco_rossetti vanta oltre 37 mila followers.