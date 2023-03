Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: quando c’è la scelta di Lavinia, Riccardo Guarnieri e ultime news su Silvio e Gemma

Continua ad appassionare, ormai da anni, Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori, in un mix che non fa differenze: tutti, d’altra parte, sono lì con un obiettivo ben preciso: innamorarsi. E trovare la persona giusta, quella che fa battere il cuore. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate? Ci saranno colpi di scena? Un nuovo appuntamento verrà registrato oggi e sicuramente lo vedremo in onda a partire da domani. Ma cosa succederà?

Quando sceglierà Lavinia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli?

La domanda di molti fan è solo una: quando ci sarà la scelta di Lavinia, la tronista che è lì da settembre? Nella puntata che è stata registrata ieri, come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, Alessio Corvino era presente in studio: i due hanno fatto un’esterna insieme, al parco (senza bacio) e per la prima volta il ‘rivale’ Campoli ha detto di avere una sensazione strana, come se non fosse lui la scelta. Sarà così? La ragazza sembrerebbe ancora lontana, una data ufficiale non c’è: bisogna solo pazientare. Ma chissà…i colpi di scena non mancano mai e chi conosce la trasmissione lo sa bene. Sorprenderà tutti e sceglierà oggi? Mai dire mai!

Silvio e Gemma: come procede la conoscenza a Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Protagonisti della puntata potrebbero essere, ancora una volta, Silvio e Gemma. In quella registrata ieri sui due è stata puntata l’attenzione: hanno trascorso una serata insieme, il corteggiatore è stato un po’ distante e Gemma lo ha cercato. Per lui, tra l’altro, sono arrivate due dame, che ha deciso di conoscere, gettando la Galgani nella disperazione. Oggi ci saranno colpi di scena? Sarà la volta buona per la dama di Torino?

Riccardo era in studio?

Grande assente, invece, Riccardo Guarnieri. Da qualche settimana non è in studio, forse per motivi personali. Ritornerà nella puntata di oggi e lo rivedremo in tv? Lui, lo ricordiamo, ha deciso di conoscere meglio Valentina, una ragazza che ha chiamato la trasmissione per frequentarlo. Saranno usciti insieme? Non ci resta che pazientare un po’ per scoprire cosa succederà. Nel trono Over, ma anche in quello dei giovani e dei tronisti Nicole e Luca, che sono all’inizio del loro percorso!