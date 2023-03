Marco Rossetti è fidanzato? Età e vita privata dell’attore di Un passo dal cielo

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di “Da noi a ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale e tra gli ospiti inediti arriverà in studio anche il celebre Marco Rossetti, l’attore protagonista di “Doc nelle tue mani 2”. Migliaia di fan si chiedono se lui sia fidanzato oppure no, finalmente abbiamo la risposta: sì, è felicemente innamorato. Ecco chi è la sua dolce metà e tutto quello che sappiamo su di lei.

Marco Rossetti è fidanzato?

Marco Rossetti è un attore Romano che ha fatto impazzire il pubblico con alcune interpretazioni nelle fiction rai come: “Doc nelle tue mani 2”, “Ris-Delitti imperfetti”, “Buongiorno mamma!”, “Blackout-vite sospese” e tanti altri. L’attore è molto acclamato dalla critica e ha fatto impazzire migliaia di fan anche per la sua bellezza. Il fisico scolpito è dovuto ad anni di sport tra pugilato e pallanuoto, in cui è stato un vero campione e ha giocato per ben 10 anni nella serie b italiana, prima di lasciare tutto per dedicarsi alla carriera da attore. Tantissime persone si chiedono: ma è fidanzato oppure no? Sì, l’attore è innamoratissimo della sua dolce metà Beatrice Arnera.

Chi è Beatrice Arnera: età e carriera

Beatrice Arnera è un’attrice italiana nata ad Acqui Terme il 31 luglio del 1995 e oggi ha 27 anni. In casa sua il talento è di famiglia, dato che la madre è la celebre cantante lirica Silvia Pavarotti. Beatrice cresce con la madre e inizia a seguirla nelle sue tournée. Così s’innamora del canto e del palco. Per questi motivi, a soli 17 anni si trasferisce a Roma per studiare recitazione ed esordisce quasi subito grazie al suo talento. Il primo ruolo sul piccolo schermo, che segna il suo debutto, avviene in “Il commissario Montalbano”, da lì seguono tantissime altre interpretazioni che attireranno i complimenti della critica. Alcuni dei film in cui ha recitato sono: “Addio fottuti musi verdi”, “Non c’è campo” e “Puoi baciare lo sposo”. Nel 2019 inizia a lavorare in “Un passo dal cielo” e proprio qui conosce Marco, l’amore della sua vita.

Il loro primo incontro

Non abbiamo molte informazioni sulla loro vita privata perché sono persone molto riservate, ma durante un’intervista è trapelata qualche informazione sul loro primo incontro. Come si sono incontrati? Pare che tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine: si sono incontrati alle selezioni per un provino, si sono scambiati i numeri ed è scoccato subito l’amore. Hanno ammesso che preferiscono vivere la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori e dal gossip. Beatrice ha un profilo Instagram seguito da oltre 250 mila followers.