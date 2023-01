Marco Zoppi: chi è, età, carriera, mago, bolle, Instagram, Bubbles Revolution

Tutto pronto anche oggi per l’appuntamento con il salotto televisivo di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti in studio ci saranno anche Marco Zoppi e Rolanda considerati tra i più grandi bubble artist al livello internazionale che racconteranno e sveleranno i segreti e la magia che c’è dietro ai loro show. Ma conosciamoli intanto più da vicino!

Chi è il bubble artist Marco Zoppi

Marco Zoppi è nato a Palermo ma praticamente si può considerare un romano “doc” considerando che vive nella Capitale dal 2011. La sua passione per l’Arte della Magia è nata molto presto quando, all’età di 8 anni, i suoi genitori gli regalarono la scatola del piccolo mago per Natale. Un regalo piuttosto comune tra i bambini si dirà ma in questo caso l’effetto è stato sorprendente considerando che accese in lui la passione per questo mestiere. Per quanto riguarda i suoi studi Marco Zoppi si è dedicato alla chimica sia al liceo che all’università e, dopo un fortunato e casuale incontro con le Bolle di Sapone, ha inventa la sua “formula magica”: un concentrato per bolle di sapone giganti che gli permette di costruire e mettere in scena la prima versione di “BuBBles Revolution” (che ai tempi si chiamava solo “BuBBles”). L’incontro con Rolanda, nel 2011, ha completato – come l’ultimo tassello del puzzle – questa magica alchimia che ha portato alla nascita di “BuBBles Revolution“!.

Lo spettacolo BuBBles – Revolution

Lo show ha riscosso consensi unanimi da pubblico e critica. Lo spettacolo, chiamato BuBBles Revolution come visto, conduce il pubblico in un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. Ad oggi Marco Zoppi e Rolanda hanno esportato il loro show in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti. Tra le città in cui si sono esibiti troviamo anche New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid nonché Hong Kong. Ma queste sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori. A fine 2022 lo spettacolo è stato presentato anche a Roma, mentre il 5 gennaio 2023 è stata la volta di Firenze.

Le opinioni e la critica

La Repubblica lo ha definito “un’icona internazionale dell’intrattenimento per famiglie”. Il Messaggero parla di “un indiscusso Non Plus Ultra sul palcoscenico” mentre il Corriere della Sera scrive: “Acqua, aria e sapone presentati con destrezza e maestria”. Nel 2014 la coppia di artisti è stata premiata a New York con il Merlin Award quale coppia migliore di Bubble Artist in Europa.

La vita privata

Sulla vita privata dell’artista Marco Zoppi non sappiamo molto. Non è noto se sia sposato o meno, né se abbia figli.