Mare Fuori, Ciro (Giacomo Giorgio) arriva a Roma al III Municipio: ecco quando e come incontrarlo

Fan in fibrillazione per l’arrivo a Roma di Giacomo Giorgio, l’attore che nella seguitissima serie Mare Fuori veste i panni di Ciro Ricci. L’attore è atteso nella Capitale domani, mercoledì 17 maggio in Piazza Sempione alle ore 17.30. L’evento che sarà altresì l’occasione per presentare il nuovo libro del produttore della serie Michele Zatta, “Forse un altro”.

L’incontro è stato organizzato dall’Assessorato alla cultura del municipio III e Biblioteche di Roma in collaborazione con l’agenzia Demea eventi, specializzata nell’organizzazione di incontri culturali sia in Italia sia all’estero. Una preziosa occasione di incontro quella di domani, dove il mondo del cinema e della letteratura si fondono, coinvolgendo gli studenti romani del III Municipio, nonché l’intera cittadinanza in un dibattito che prende ispirazione dalle storie e dalle tematiche sociali del mondo dei giovani. Inoltre, durante l’evento sarà presente anche il servizio di traduzione in Lingua dei Segni italiana – Lis del Dipartimento politiche sociali e salute direzione Servizi alla persona. È poi bene ricordare che in caso di pioggia l’evento sarà spostato nella sala consiliare del Municipio III, sempre in piazza Sempione .

In preparazione la quarta stagione dell’amatissima serie. Le riprese inizieranno il prossimo 22 maggio per concludersi, molto probabilmente, nel mese di settembre. Lavori in cui fine è quello di andare in onda con le attesissime puntate di Mare Fuori 4 a febbraio del 2024. Rispetto alla trama restano ancora tanti i dubbi da sciogliere ma, tra le altre cose, c’è anche chi ipotizza un ritorno in pianta stabile proprio di Ciro Ricci. Quello che è certo è che anche in questa quarta stagione i colpi di scena e le emozioni, che terranno il pubblico da casa con il fiato sospeso, non mancheranno!