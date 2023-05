Mare Fuori al III Municipio di Roma: ecco quando ci sarà il cast

Mare Fuori è un fenomeno mediatico di ampio raggio, in grado di coinvolgere tutti gli spettatori del nostro Paese, da nord a sud. E così, dopo il successo delle passate stagioni, cresce l’attesa e la curiosità per Mare Fuori 4, ovvero la nuova stagione. La serie è diventata un cult, c’è poco da girarci intorno. Al centro della vicenda le vicende di un gruppo di ragazzi che si trovano nell‘Istituto di Pena minorile partenopeo per alcuni passi falsi che hanno commesso in passato e che stanno cercando adesso di superare. Insomma, una trama, un luogo e dei personaggi chiave. Ecco la formula del successo.

Mare Fuori a Roma, nel III Municipio

Ovviamente, anche a Roma è un successone assoluto, motivo per cui “Mare Fuori” sbarcherà nel Municipio III di Roma a breve, precisamente dopodomani: mercoledì 17 maggio. Proprio a Piazza Sempione, alle ore 17.30, è in programma un incontro con Michele Zatta e i protagonisti di “Mare Fuori”. L’evento sarà presentato e presieduto da Catena Fiorello Galeano. Un importante evento culturale rivolto in particolare agli studenti romani del municipio III, ma aperto a tutta la cittadinanza: l’incontro è organizzato dal Municipio Roma III e dalle Biblioteche di Roma in collaborazione con Demea Eventi Culturali, agenzia specializzata nell’organizzazione di incontri culturali in Italia e all’estero. Si tratta non solo della possibilità di poter incontrare i propri beniamini, ma anche un’occasione di crescita ed approfondimento culturale. L’attualità è una materia difficile, complessa e in continuo cambiamento, e l’incontro vuole porre l’attenzione su alcune tematiche di importante rilievo sociale.

Michele Zatta presenta il suo nuovo libro

Come anticipato, e prevedibile, il protagonista dell’incontro sarà Michele Zatta, dirigente Rai Fiction co-ideatore e sceneggiatore di “Un posto al sole”, oltre che produttore della fortunatissima serie “Mare fuori”. Zatta presenterà il suo ultimo libro “Forse un altro” (Ed. Arkadia – SideKar, 2023). Tra gli altri, è prevista anche la partecipazione dell’attore Giacomo Giorgio, che interpreta “Ciro” in “Mare fuori”.