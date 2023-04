Mare Fuori, ‘spariti’ gli episodi su Rai Play: ecco dove vedere le stagioni in streaming

Come ci hanno segnalato diversi fan accaniti – chi non lo è – della famosa serie Mare Fuori targata Rai, a quanto pare le prime due stagioni non sono più disponibili RaiPlay e molti fan si stanno lamentando della mancata possibilità di recuperare i primi episodi o comunque di poterli rivedere in questi giorni. Ma cosa è successo e perché non sarebbero più disponibili? Cerchiamo di capirci qualcosa.

Mare Fuori, che fine hanno fatto i primi episodi?

Dunque, come vi abbiamo anticipato, già da qualche giorno sulla bacheca dedicata alla serie, era apparso un avviso non proprio felice per tutti i fans della seria, con il quale si annunciava l’imminente rimozione degli episodi delle prime stagioni. Ma quale sarebbe la ragione per cui gli episodi di Mare Fuori, che hanno garantito un successo senza precedenti a Raiplay, sono spariti e non sono più fruibili? Normalmente, come ben sappiamo, quando qualcosa sparisce o viene rimosso dalle piattaforme è perché c’è un problema che riguarda le licenze e i diritti. Di fatto, quando la licenza relativa ad un determinato prodotto sta per scadere è doveroso e necessario rinnovarla. Ma non sembrerebbe essere questo il caso, ad ogni modo. Indipendentemente da quale sia la ragione, per poter recuperare adesso le repliche delle prime due stagioni di Mare Fuori è necessario effettuare l’accesso su Netflix. Ma comunque, non demordete, non è improbabile che gli episodi possano ritornare anche su Raiplay in futuro.

Chi muore tra Rosa e Carmine?

Una domanda che in molti si sono fatti o che si stanno facendo proprio in questi giorni e a cui proviamo a rispondere. Infatti, durante la terza stagione Rosa Ricci, sorella di Ciro, decide di farsi arrestare con un unico obiettivo: quello di vendicare il fratello. Insomma, il suo nemico giurato è proprio Carmine, il quale ha deciso prendersi la responsabilità di quella morte per salvaguardare Filippo. Tuttavia i due ragazzi sono molto innamorati. Durante l’ultimo episodio, infatti, succede qualcosa di incredibile: si sente uno sparo a seguito di una scena molto concitata, seguito anche da un urlo, ma non è chiaro chi sia stato colpito – il contesto è quello di uno scontro tra Rosa e Carmine che si baciano e Salvatore, il padre della ragazza. Ma su tale quesito non c’è risposta che tenga: bisogna per forza attendere.