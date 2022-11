Margherita Rebuffoni, chi è la mamma di Nadia Toffa: età, figli, carriera, vita privata

Margherita Toffa, il suo vero cognome è Rebuffoni, è la mamma di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene ricordata da tutti come una guerriera, una donna che nel corso degli ultimi mesi è riuscita ad attirare su di sé un’attenzione mediatica incredibile, lottando fino alla fine quella terribile malattia che lo scorso 13 agosto l’ha portata alla morte.

Margherita, chi è la mamma di Nadia

Margherita Rebuffoni è la mamma di Nadia Toffa che in queste settimane è spesso ospite di numerosi programmi televisivi per presentare il libro “Non fate i bravi”. Di recente, infatti, Margherita Toffa è stata ospite di Quarto Grado, Verissimo e Domenica Live. Nel corso delle interviste tv la madre di Nadia Toffa ha ricordato la figlia scomparsa. Ha spiegato inoltre il progetto che si cela dietro alla pubblicazione di questo nuovo libro edito da Chiarelettere.

Margherita Toffa è sposata con Maurizio Toffa, padre di Nadia. Dalla relazione tra Margherita e Maurizio sono nate tre figlie: la primogenita Mara, l’avvocato Silvia e la giornalista Nadia. I genitori di Nadia Toffa hanno due nipoti, Alice e Pietro, a cui la giornalista Mediaset era molto legata e spesso li ricordava sul suo profilo Instagram.

La morte di Nadia Toffa

Nadia Toffa rimarrà per sempre nella storia delle televisione italiana grazie alle sue ottime inchieste ma anche grazie al suo sorriso in grado di trasmettere allegria ai milioni di telespettatori che ogni settimana la seguivano alla conduzione de Le Iene Show e sui social network.

La morte di Nadia Toffa ha scioccato tutti, anche i numerosi hater che pensavano che la giovane reporter stesse usando la scusa del cancro per attirare l’attenzione su di sé. Ora, a tre mesi dalla morte dell’inviata, la mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, torna in tv per presentare l’ultimo libro della figlia: “Non fate i bravi”, una raccolta con tutti i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi prima di morire.