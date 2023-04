Maria Di Biase, chi è la comica: età, carriera, dove vive, genitori, marito, capelli, film, foto e Instagram

La comica italo-canadese Maria Di Biase sarà l’ospite speciale del serale di Amici assieme a Nuzzo, con cui forma il celebre duo comico. Intratterranno la serata portando un po’ di sorrisi e spensieratezza nel corso della gara, ma chi è lei? È nota al piccolo schermo per aver partecipato a “LOL-Chi ride è fuori 2”, ma non solo. Ecco chi è Maria Di Biase, tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita.

Chi è la comica Maria Di Biase: età, carriera, dove vive, genitori

Maria Di Biase è nata il 17 dicembre del 1974 a Montreal, in Canada e oggi ha 48 anni. Appena maggiorenne si trasferisce in Italia per gli studi e si Laurea in Matematica all’Università di Bologna. Tuttavia, la sua più grande passione rimane la recitazione, così partecipa a diversi spettacoli teatrali. È proprio in un piccolo teatro bolognese, alla fine degli anni ’90, che conosce il suo grande amore Corrado Nuzzo. Lei stava ancora studiando e recitava per hobby, mentre lui era già un comico avviato. Alcuni amici li fanno conoscere e tra loro scoppia l’amore.

L’amore e il duo comico con Corrado Nuzzo

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo si innamorano e dopo qualche anno formano il duo comico “Nuzzo Di Biase”, che spopola ben presto. Lei esordisce sul piccolo schermo nel 2004 in “Mai dire Grande Fratello & figli” e colleziona un successo dopo l’altro. La coppia collaborerà anche con la Giallappa’s band in show talk come: “Mai dire reality” e “Mai dire lunedì”. Esordiscono nel 2011 con un film comico di Ficarra e Picone e lei partecipa anche a “LOL-Chi ride è fuori”. La coppia è molto longeva: vanta oltre 20 anni di fidanzamento e 15 di lavoro in coppia.

Foto e Instagram

Maria Di Biase non ha un profilo Instagram privato e personale, ma ne ha uno in coppia con il compagno Corrado Nuzzo. In realtà è il profilo del duo comico, su cui condividono molti aspetti del loro lavoro e intrattengono i fan anche sui social. Vantano oltre 141 mila followers.