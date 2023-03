Maria e Catello Celentano, chi sono i genitori di Angela: età, la loro storia

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo con la conduzione di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, arriveranno in studio anche Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, scomparsa misteriosamente nel 1996. Parleranno della loro esperienza e racconteranno tutti gli aggiornamenti sulla vicenda. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il rapimento di Angela Celentano

Angela Celentano è al centro di un mistero che dura dal 10 agosto del 1996, il giorno della sua scomparsa, avvenuta a Monte Faito, nella provincia di Napoli. Durante quella tragica giornata, la piccola si trovava con i suoi genitori e le due sorelle sul Monte per un ritiro della chiesa evangelica di cui facevano parte. Dopo una piccola distrazione, le tracce di Angela si sono perse per sempre: stava percorrendo un sentiero di campagna con altri due bambini e non è stata mai più ritrovata. Sono state percorse diverse piste da quel momento, in particolare due: quella della pedofilia e l’altra delle adozioni illegali. Dalle indagini è emerso che più testimoni hanno visto due uomini stranieri aggirarsi furtivamente in quelle zone. Il mistero non è stato ancora risolto e i genitori continuano la loro ricerca dopo quasi 27 anni.

Chi sono i genitori Maria e Catello

Maria e Catello sono i genitori di Angela, che oggi avrebbe 30 anni. Maria è una casalinga e Catello un operaio, entrambi cresciuti nella provincia di Napoli, da cui non si sono spostati. Su di loro non si hanno molte informazioni perché hanno sempre concentrato tutte le loro dichiarazioni sulla scomparsa della figlia.

Gli ultimi aggiornamenti sulla loro storia

Dopo quasi 27 anni non c’è ancora una risposta alla misteriosa scomparsa di Angela. L’ultimo ad averla vista è stato lo zio Renato, ma tutte le piste seguite sono state prosciolte. I genitori hanno dichiarato di recente: “Nel nostro cuore ha un posto speciale. Abbiamo sempre detto che ogni giorno che passa è un giorno in meno al ritorno di Angela. La nostra speranza è viva come il primo giorno, non ci smuove nessuno. Certo gli anni passano e adesso sono davvero tanti. Ma noi siamo sempre qui ad aspettarla, abitiamo sempre nella solita casa di Vico Equense e aspettiamo sempre il suo ritorno”. Ad oggi sono impegnati nel seguire una pista di una ragazza sudamericana che somiglia molto alle due sorelle e ha una voglia sulla schiena uguale a quella di Angela. Sono in attesa del materiale del DNA. Su Facebook si sono gruppi adibiti alle segnalazioni di ragazze scomparse, che come lei, si cercano ancora: Emanuela Orlandi e Denise Pipitone.