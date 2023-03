Maria Vera Ratti, Enrica de Il Commissario Ricciardi, è fidanzata? Vita privata dell’attrice

La famosa attrice Maria Vera Ratti de “Il commissario Ricciardi” sarà ospite oggi pomeriggio di “Oggi è un altro giorno”. Rilascerà una toccante intervista a Serena Bortone in cui parlerà a cuore aperto della sua vita e dei suoi amori. Siete curiosi di saperne di più? Lei è sempre stata una persona riservata, ma ecco in anteprima tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

La vita privata di Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti è la nota attrice che interpreta Enrica ne Il commissario Ricciardi, è nata a Napoli, ha 26 anni ed è del segno della bilancia. La curiosità sulla sua vita privata è altissima e tutti si chiedono se sia impegnata oppure no. Lei è sempre stata una persona molto intraprendente e amante della sua libertà. Infatti, a soli 18 anni si è trasferita in Olanda, dove si è laureata in Scienze Politiche. Per la Laurea i genitori le hanno regalato un corso di recitazione e la sua passione per il teatro è diventato un vero amore infuocato. Così viene ammessa al centro di recitazione sperimentale di Roma e inizia la sua carriera. Qual è lo spazio per l’amore nella sua vita?

Il rapporto con i genitori

Lei ha sempre avuto un ottimo rapporto con i genitori, che le sono sempre stati vicini. Quando a 18 anni ha deciso di andarsene, loro erano tristi e un po’ preoccupati, ma con il tempo hanno imparato a fidarsi di lei. Ha raccontato: “Oggi loro sono contenti per me, ma all’inizio erano molto preoccupati che volessi fare questo mestiere mollando tutto ciò per cui avevo studiato. Mi sono laureata in Scienze politiche in Olanda con indirizzo in studi russi e avevo cominciato a lavorare a Bruxelles, ma non ero convinta”. Ha raccontato anche che si sono tranquillizzati per il suo futuro e la sua vita quando hanno visto che al secondo anno di recitazione aveva già iniziato a lavorare.

L’attrice è fidanzata?

Mari vera Ratti è una persona molto riservata e ci tiene molto alla sua privacy. Per questo motivo non ha mai accennato a nessun partner né durante le interviste né sui suoi profili social. Ha dichiarato di voler tenere separate queste due sfere della vita per proteggere le persone che ama. Per questo motivo, non sappiamo se sia fidanzata oppure no. Sappiamo che sicuramente ama la sua libertà, i viaggi e l’amore per la recitazione occupa il suo cuore.

Instagram di Maria Vera Ratti

L’attrice ha un profilo Instagram seguito da oltre 32mila persone su cui condivide molti scatti di sé e del suo lavoro da attrice in giro per l’Italia. Non sappiamo ancora nulla sulla sua vita privata, ma potrebbe rivelare qualcosa proprio oggi a Serena Bortone in esclusiva, siete curiosi?