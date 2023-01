Mariangela Melato, chi è la sorella Anna: età, lavoro, oggi, chi è il marito, canzoni, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, nel bel mezzo della settimana, si ricorderà Mariangela Melato, la nota attrice italiana scomparsa nel 2013. E in studio, proprio per parlare di lei, ci saranno la sorella Anna, oggi cantautrice e doppiatrice, Michele Placido e Massimo Wertmüller.

Cosa sappiamo su Anna Melato

Anna Melato è nata a Milano il 18 maggio del 1952 ed è una nota attrice, come la sorella Mariangela, cantautrice e doppiatrice. Sappiamo che ha iniziato la sua attività come cantante, dopo essere stata messa sotto contratto dalla Dischi Ricordi: nel 1970, infatti, ha debuttato nella trasmissione tv, poi nel 1973 ha ottenuto la sua prima parte come attrice nella pellicola Film d’amore e d’anarchia. Anna Melato è stata scelta da Nino Rota per cantare sue due canzoni dei titoli, ma nello stesso periodo ha ottenuto anche successo con la canzone Dormitorio pubblico, con la quale si è presentata a Canzonissima.

La partecipazione a Sanremo e i suoi successi

Anna Melato ha partecipato anche a Sanremo nel 1974 con Sta piovendo dolcemente e a Un disco per l’estate con Vola. Poi è uscito il suo primo Lp intitolato Domenica Mattina. Ma non solo. La Melato ha anche partecipato al Festivalbar nel 1975 e ha inciso un altro LP con i brani scritti da lei e arrangiati dal compagno dell’epoca, il maestro Gianni Mazza. Poi, però, ha deciso di lasciare la musica e di dedicarsi al cinema. Ha interpretato Casotto di Sergio Citti, poi ha preso parte a diversi film comici.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Anna Melato, come anticipato, ha avuto una relazione con il maestro Gianni Mazza, poi però è convolata a nozze con il produttore Maurizio Tini. E da quell’amore sono nati due figli. Successivamente la coppia si è separata, ha deciso di seguire strade diverse.

Il rapporto con la sorella Mariangela

Anna ha sempre avuto un rapporto speciale con la sorella Mariangela, scomparsa nel 2013, all’età di 71 anni, dopo aver combattuto per anni contro un tumore al pancreas. L’urna con le sue ceneri, infatti, è conservata proprio dalla sorella. A dimostrazione dell’amore che le legava, della stima e dell’affetto profondo.